Taça de Portugal. Sérgio Conceição quer esquecer e Jorge Jesus desempatar

Lusa 05 Fev, 2018, 11:11 / atualizado em 05 Fev, 2018, 11:12 | Taça de Portugal

Na quarta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Sérgio Conceição encontra o Sporting pela segunda vez na competição, enquanto Jorge Jesus fará o quinto confronto com o FC Porto.



A 31 de maio de 2015, ao serviço do Sporting de Braga, Sérgio Conceição terá tido um dos piores dias da sua carreira, na final da Taça de Portugal, que perdeu para o Sporting, no desempate por grandes penalidades (3-1).



Os bracarenses estiveram muito perto de vencer a competição, uma vez que entraram nos últimos 10 minutos a vencer por 2-0, com golos de Éder (16 minutos), de grande penalidade, e Rafa (25), mas Slimani (84) e Fredy Montero (90+3) levaram o jogo para o prolongamento.



No desempate por grandes penalidades, apenas Alan marcou para os bracarenses, com André Pinto, Éder e Salvador Agra a falharem os seus pontapés.



Esta derrota deixou feridas profundas nos bracarenses, com Sérgio Conceição a deixar o clube após um processo disciplinar.



Para Jorge Jesus, o jogo do Dragão será o quinto encontro contra o FC Porto, depois de duas derrotas e duas vitórias, sempre nas meias-finais e ao serviço do Benfica.



Em 2010/11, Jorge Jesus conduziu o Benfica a um triunfo por 2-0 no Estádio do Dragão, com golos de Fábio Coentrão (06 minutos), que viria a ser expulso, e Javi Garcia (26).



Contudo, o FC Porto, comandado na altura por André Villas-Boas, conseguiu dar a volta ao resultado e, mais de dois meses depois, venceu na segunda mão na Luz, por 3-1, graças aos golos de João Moutinho (64), Hulk (72) e Falcao (74), com Cardozo (80), na conversão de uma grande penalidade, a reduzir.



A 'vingança' de Jorge Jesus surgiu três anos depois, novamente na meia-final, apesar de a eliminatória ter começado com uma derrota por 1-0, com um golo de Jackson Martinez (06 minutos), no Estádio do Dragão.



Na Luz, os 'encarnados' deram a volta, mesmo jogando com menos um durante cerca de uma hora, depois da expulsão de Siqueira (27 minutos) -- Quaresma viria a ser expulso aos 88.



Salvio (17), Enzo Perez (59), de grande penalidade, e André Gomes (80) marcaram os golos do Benfica, com Varela (52) ainda a empatar para o FC Porto.





'Dragões' têm mais apuramentos mas Sporting festejou o último



O FC Porto detém vantagem no confronto direto com o Sporting na Taça de Portugal em futebol, com 13 apuramentos e nove eliminações, mas foram os 'leões' que festejaram pela última vez e logo no estádio do rival.



O registo dos 37 jogos entre os dois clubes é mais equilibrado do que o saldo de qualificações favorável à equipa portuense deixaria antever, em vésperas da 23.ª eliminatória, com a realização da primeira mão das meias-finais marcada para quarta-feira.



O FC Porto venceu 13 partidas frente ao Sporting na competição, empatou 12 e perdeu também 12, apresentando um saldo ligeiramente positivo entre golos marcados e sofridos (53-50).



O balanço no seu estádio - palco do próximo encontro -, é, no entanto, substancialmente mais risonho para os 'dragões', que, em 16 confrontos, venceram 10, empataram dois e perderam quatro, apresentando um registo muito positivo de golos (31-19).



Apesar da supremacia clara em casa, o FC Porto saiu derrotado na última vez que recebeu o Sporting, por 3-1, na época 2014/15, na caminhada da equipa de Alvalade para a conquista do 16.º e mais recente troféu.



O desempenho em Alvalade, onde, a 18 de abril, se vai disputar o jogo da segunda mão, é mais favorável aos 'leões', mas em medida muito mais reduzida, com quatro vitórias, sete empates e uma derrota (17-13 em golos marcados e sofridos).



Com os mesmos 16 títulos conquistados do Sporting (ambos longe do recordista Benfica, que ergueu o troféu 26 vezes, a última no ano passado), os dois clubes estão empatados no confronto direto sempre que atingiram a final da prova.



O Sporting bateu o FC Porto no jogo decisivo em 1978, após recurso a uma finalíssima (2-1), mas a equipa 'azul e branca' respondeu na mesma moeda em 1994 e em 2000, em ambos os casos também após a realização de um segundo jogo, que venceram por 2-1 e 2-0, respetivamente.



A última vez que os rivais mediram forças no Jamor, em 2008, voltou a ter o Sporting como vencedor, na única final entre ambos em que não foi necessário disputar um segundo desafio, com a equipa 'leonina' a impor-se por 2-0.





FC Porto-Sporting: Terceiro 'round' ainda à espera do primeiro golo



O FC Porto e o Sporting defrontam-se na quarta-feira pela terceira vez esta temporada, desta feita na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, após dois nulos nos dois primeiros encontros.



Este será o terceiro 'round' dos cinco que os dois 'grandes' vão disputar esta temporada, depois de já terem empatado a zero no campeonato e nas meias-finais da Taça da Liga, um 'clássico' que os 'leões' viriam a vencer no desempate por grandes penalidades, embora ainda não se tenham encontrado no Dragão.



Única equipa invicta a nível interno, o FC Porto chega a este jogo com a motivação de ter recuperado a liderança isolada do campeonato, frente a um Sporting que sofreu a primeira derrota a nível interno no domingo, em casa do Estoril Praia, por 2-0, caindo para o terceiro lugar, a dois pontos dos 'dragões' (menos um jogo) e em igualdade com o Benfica.



Após dois empates consecutivos -- um dos quais frente ao Sporting na meia-final da Taça da Liga --, os 'azuis e brancos' regressaram aos triunfos com uma vitória em casa frente ao Sporting de Braga (3-1).



Ao 30.º encontro nas competições internas, o Sporting, que apenas tinha perdido com FC Barcelona e Juventus, foi surpreendido em casa do Estoril Praia, que estava em zona de despromoção.



Para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não deverá poder contar com Danilo Pereira, que sofreu uma lesão muscular na meia-final da Taça da Liga.



Em dúvida, também estão André André e Marcano, que falharam o encontro com o Sporting de Braga, no sábado, para a 21.ª jornada da I Liga.



No Sporting, Bas Dost, o melhor marcador da equipa, também poderá falhar o 'clássico', após ter sofrido uma lesão nas costas frente ao Vitória de Guimarães (1-0), na ronda anterior da I Liga.



Gelson Martins, que tal como Danilo se lesionou na meia-final da Taça da Liga, poderá ser outra das baixas do encontro do Estádio do Dragão.



No confronto direto na Taça de Portugal, o FC Porto leva vantagem, com 13 apuramentos e nove eliminações, além de ter também mais vitórias em jogos: 13 triunfos, 12 empates e 12 derrotas.



Em casa, a vantagem 'azul e branca' é superior, com 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas, mas os 'leões' venceram por 3-1 na última visita ao Dragão para a Taça de Portugal, em 2014/15, quando ergueram o troféu pela última vez.



No total, as duas equipas vão tentar pela terceira vez esta época desempatar o confronto direto, uma vez que em 227 encontros entre 'dragões' e 'leões' ambos os conjuntos venceram por 81 vezes.



Em 18 de abril -- data ainda a confirmar --, Sporting e FC Porto decidem o apuramento para a final da Taça de Portugal, na segunda mão das meias-finais, que se disputa em Alvalade, já depois de as duas equipas se terem reencontrado no Dragão, em 02 de março, na 25.ª jornada da I Liga.



Na outra meia-final defrontam-se os estreantes Desportivo das Aves e o Caldas, do Campeonato de Portugal, que visita o lanterna-vermelha da I Liga a 28 de fevereiro, antes de fechar a eliminatória no seu campo a 18 de abril.