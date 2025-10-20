Taça segue com menos cinco `Golias`

A terceira eliminatória obriga todos os primodivisionários a atuarem fora de casa e contra emblemas das divisões inferiores, regra que, em 2025/26, resultou em cinco eliminações precoces, com Moreirense e Rio Ave a juntarem-se no domingo a Estrela da Amadora, Alverca e Gil Vicente, que viveram essa sensação na véspera.



O Moreirense acabou derrotado no campo do Fafe, quinto classificado da Série A da Liga 3, por 1-0, devido a um livre direto de João Batista, aos 67 minutos.



Já o Rio Ave caiu no terreno do Sintrense, por 3-2, com a equipa do quarto escalão (Campeonato de Portugal) a ter o jogo da temporada em novembro, quando visitar o FC Porto na quarta eliminatória.



Henrique Henriques, aos 39 minutos, e Valdu Té, aos 57 e 60, apontaram os golos do sétimo colocado da Série D, depois de Marc Gual inaugurar o marcador para o Rio Ave, aos 20, e Karem Zoabi reduzir a diferença, aos 81.



As restantes equipas da I Liga seguiram em frente, com mais ou menos facilidade, como aconteceu com Vitória de Guimarães e Estoril Praia.



Na casa do União de Lamas, do Campeonato de Portugal, com muita chuva à mistura, o Guimarães venceu por 1-0 com um golo do defesa central espanhol Óscar Rivas, aos 51 minutos.



Já o Estoril precisou dos descontos para ultrapassar o Belenenses, da Liga 3, por 2-1, com André Lacximicant a marcar o golo decisivo aos 90+4 minutos.



Antes, Pizzi, na cobrança de uma grande penalidade, aos 27 minutos, deu vantagem aos ‘canarinhos’, mas o histórico conjunto do Restelo ainda igualou aos 50, por Eduardo Souza.



Bem menos dificuldades teve o Casa Pia, que foi ao campo do Ançã, da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra, vencer por 3-0, com golos do espanhol Larrazabal, aos 10 e 45 minutos, com Tiago Morais a fechar a contagem, aos 90+5.



Em Vila Real, o Tondela goleou por 5-1, com tentos de Yefrei Rodriguez (dois minutos), João Afonso (45+1), Yarlen (55), Jordan Siebatcheu (56) e Yaya Sithole (84). Chiquinho, de grande penalidade, aos 30, fez o golo do emblema do Campeonato de Portugal.



Destaque ainda para o Atlético, da Liga 3, que surpreendeu em casa o Felgueiras, da II Liga, e marcou encontro com o Benfica, na Tapadinha, na quarta ronda, num regresso ao passado do futebol lisboeta.



O Marinhense, do Campeonato do Portugal, também assegurou viagem a Alvalade na próxima eliminatória, para defrontar o Sporting, depois de vencer no campo do Anadia, do mesmo escalão, por 7-6 nas grandes penalidades, depois do nulo verificado.



A quarta eliminatória da Taça de Portugal está agendada para 23 de novembro.