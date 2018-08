Volta a Portugal mostra favoritos em marcação cerrada

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2018, 07:45 / atualizado em 09 Ago, 2018, 07:45 | Volta a Portugal

Esta quinta-feira corre-se a 7.ª etapa entre Montalegre e Viana do Castelo na distância de 165,5 km.



A “tirada” não deverá trazer muitas surpresas na luta pela classificação geral mas promete ser espetacular.



O pelotão parte de Montalegre, a mais de mil metros de altitude, seguindo-se uma descida vertiginosa até à costa, na chegada a Viana do Castelo.



As altas velocidades nas descidas e as habituais dificuldades no terreno montanhoso da Serra do Gerês vão exigir bruscas mudanças de ritmo.



O final da etapa a coincidir com uma contagem de montanha de 3.ª categoria favorecerá um trepador com poder explosivo.

Alacrón tem três camisolas



Após a vitória de Domingos Gonçalves em Boticas o quadro classificativo não sofreu alterações significativas. Nos dez primeiros lugares referência apenas para a entrada do vencedor da etapa que ocupa agora a nona posição.



Raul Alarcón (W52-FC Porto) continua a segurar a amarela com menos 52 segundos que Joni Brandão (Sporting-Tavira) que é 2.º e os lugares do pódio ficam fechados com o 3.º lugar de Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano).



As classificações da Montanha e Combinado também são lideradas por Raul Alacrón; a tabela dos Pontos é comandada por Vicente de Mateos; a classificação da Juventude tem no primeiro lugar X. Errazkin (Vito-Feirense) e a tabela por Equipas é liderada pelo Sporting-Tavira.