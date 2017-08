Volta sobe, sobe até à Senhora da Graça

Mário Aleixo - RTP 08 Ago, 2017, 07:39 / atualizado em 08 Ago, 2017, 07:39 | Volta a Portugal

Os 131 corredores partem às 13h10 de Macedo de Cavaleiros e só ao quilómetro 54,3 encontrarão o primeiro “ponto quente”, uma meta volante em Murça, que antecede a contagem de terceira categoria do Alto do Pópulo (64,3).



Depois de ultrapassarem a meta volante de Vila Real (92,8) e de recolherem mantimentos no abastecimento apeado, os ciclistas vão começar a subir ao Alto do Velão, uma contagem de segunda categoria à qual chegarão após 17,6 quilómetros de escalada.



À primeira grande dificuldade da jornada de 152,7 quilómetros até ao ponto mais alto do Monte Farinha, localizada ao quilómetro 114,3, segue-se um breve respiro, com direito a passagem na meta volante de Mondim de Basto (141,4), antes do derradeiro dos testes.



Será um pelotão já muito fracionado aquele que empreenderá a subida de quase oito quilómetros ao alto da Senhora da Graça, uma das mais simbólicas chegadas da Volta a Portugal.



Margem mínima para Alarcón



O ciclista espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) vai escalar de amarelo a Senhora da Graça, ponto final da quarta etapa da 79.ª Volta a Portugal, tendo pouco margem para gerir no maior teste à sua liderança.



Raúl Alarcón parte para a primeira etapa de montanha, que termina no alto da Senhora da Graça, um topo de primeira categoria, com seis segundos de vantagem sobre Alejandro Marque (Sporting-Tavira) e 12 para Domingos Gonçalves (RP-Boavista).



Neste pelotão, só Gustavo Veloso (W52-FC Porto), o grande favorito ao triunfo final e quinto classificado da geral, a 17 segundos do seu companheiro Alarcón, Filipe Cardoso e Rui Sousa (RP-Boavista) conhecem a sensação de erguer os braços no Monte Farinha, depois de terem vencido a etapa, respetivamente, em 2016, 2015 e 2012.



Da etapa de segunda-feira fica o registo da vitória ao “sprint” de Bryan Alaphillippe, da Armée de Terre, a equipa francesa que já conquistou duas vitórias em etapas nesta edição da prova.





A partir desta terça-feira a Volta percorrerá as estradas de Portugal num autêntico sobe e desce que se prevê muito desgastante.