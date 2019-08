Volta2019. Dois primeiros separados por um segundo

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2019, 08:21 / atualizado em 09 Ago, 2019, 08:54 | Volta a Portugal

Um percurso armadilhado na segunda metade da etapa, com quatro contagens de montanha a última na meta em Santa Quitéria a aumentar as dificuldades. Não sendo uma subida muito íngreme os 1600 metros podem marcar algumas diferenças na linha de chegada.



As coisas mudaram e agora é a W52-FC Porto a ter de atacar, porque a amarela está no corpo de Jóni Brandão. Veremos também como se porta Vicente Garcia de Mateos até porque tem aqui uma chegada que assenta bem nas suas características.



Após a 7.ª etapa Jóni Brandão da Efapel é o novo líder da corrida, seguido de João Rodrigues da W52-FC Porto a 1s, no 3.º lugar está Gustavo Veloso a 15s e na 4.ª posição Vicente de Mateos a 31 segundos.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Luís Gomes da Radio Popular-Boavista; Pontos – Daniel Mestre da W52-FC Porto; Juventude – Unai Cuadrado da F. Euskadi, Combinado – Gustavo Veloso da W52-FC Porto e por Equipas – Rádio Popular-Boavista.