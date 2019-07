Volta2019. Prólogo em Viseu

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jul, 2019, 08:16 / atualizado em 31 Jul, 2019, 08:16 | Volta a Portugal

Este curto contrarrelógio individual apresenta um percurso plano com passagem por 12 rotundas e troços bastante técnicos, com algumas curvas fechadas que requerem atenção redobrada e andamentos adequados, crono direcionado aos especialistas.



A edição deste ano da prova-rainha do ciclismo português sai para a estrada em Viseu, para 1531 quilómetros de peripécias e emoção, que só terminará a 11 de agosto, na cidade do Porto.



A prova marca o regresso à Invicta 30 anos depois da sua última presença, prometendo um final apoteótico na Avenida dos Aliados.



Desta vez a prova não desce até ao Algarve mas é marcada por mais um regresso, com a chegada da etapa de 4 de agosto à Torre, ponto mais alto da serra da Estrela, algo que não acontecia desde 2015.



Outra nota de destaque é a subida à Senhora da Graça, em Mondim de Basto, a 10 de agosto.



Um dia antes realce para a subida ao monte de Santa Quitéria, em Felgueiras.





Miranda do Corvo e Pampilhosa da Serra são os dois municípios que se estreiam na receção da caravana que terá a cidade da Guarda a acolher o dia de descanso.





Na hora do arranque o jornalista da Antena 1, Horácio Antunes, faz a antevisão da corrida.