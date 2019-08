Volta2019. Samuel Caldeira leva amarela até Loures

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Ago, 2019, 08:18 / atualizado em 02 Ago, 2019, 09:04 | Volta a Portugal

Uma etapa para velocistas e aventureiros em fugas que dificilmente conseguirão atingir os objetivos. Com a reta da meta a subir, o final está apontado a corredores explosivos e possantes, pelo que se prevê um final de “tirada” nervoso.



A etapa desta sexta-feira conta com três metas volantes em Caldas da Rainha, Torres Vedras e Lousa e duas contagens de montanha em Salemas (3.ª categoria) e Santo António dos Cavaleiros coincidente com a meta de 4.ª categoria.



Após a 1:ª etapa Samuel Caldeira da W52-FC Porto segue na liderança da corrida, seguido de Gian Friesecke da Swiss Race com o mesmo tempo, e no 3.º lugar Gustavo Veloso da W52-FC Porto também com igual tempo do líder.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Peio Goikoetxea da Euskadi; Pontos – Davide Apollonio da Amore Vita; Juventude – Thibault Guernalec da Arkéa-Samsic e por Equipas – W52-FC Porto.