Aldeias de Montanha desafiam artistas a homenagearem queijeiras da Serra da Estrela

O desafio é identificar uma ideia/obra artística que deverá ser materializada e constitua uma representação simbólica de evocação e homenagem a estas Mulheres, muitas das vezes queijeiras e pastoras, que são as grandes Guardiãs da Montanha, revelou a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM) numa nota enviada à agência Lusa.

Este primeiro concurso de ideias está aberto a todos os interessados (nacionais ou internacionais), cujas propostas devem ser enviadas até dia 31 para o `email` queijeiras@aldeiasdemontanha.pt; por correio ou entregue em mãos na Estrutura Técnica da Rede de Aldeias de Montanha, a funcionar no Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia.

O regulamento do concurso está disponível em https://queijeiras.pt/wp-content/uploads/2025/01/Regulamento-Guarda-CALL4ARTIST.pdf.

Segundo a organização, as obras artísticas a concurso não poderão estar dissociadas do projeto `Queijeiras`, promovido desde 2021 pela ADIRAM, em parceria com os nove municípios desta rede: Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia.

"O propósito deste projeto é o empoderamento, dando visibilidade, capacitação e voz a estas mulheres responsáveis pela perpetuação de um dos produtos mais genuínos e tradicionais da região, contribuindo para a economia local e coesão social", sublinhou a ADIRAM na mesma nota.

A obra vencedora será anunciada no dia 06 de fevereiro e o seu autor vai receber 9.225 euros para a executar, mediante procedimento de contratação pública.

O júri que vai avaliar as propostas a concurso é composto por um elemento do município da Guarda, que preside e possui voto de qualidade; Célia Gonçalves, secretária executiva da ADIRAM; um elemento do corpo docente de Design da Universidade da Beira Interior (UBI) e outro de Animação Sócio-Cultural do Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

Integra ainda Ana Melo, investigadora na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, a convite da ADIRAM.

A primeira obra de arte que homenageia as `Guardiãs da Montanha` e o saber-fazer do queijo Serra da Estrela será instalada na sede do distrito, a cidade da Guarda, na confluência entre a Avenida Comandante Salvador do Nascimento com a Avenida Alexandre Herculano, anunciou, entretanto, a Câmara da Guarda.

"A ideia é, a curto prazo, alargar o concurso a cada uma das sedes de concelho do Parque Natural da Serra da Estrela [PNSE]", dando origem a "uma vasta Rede de Visitação Artística", acrescentou a ADIRAM.

"Cada obra terá associado um marcador com `touch-point` que permitirá, através do `scan` de um QRCode ou de outro marcador visual, aceder à informação sobre o corpo artístico e a conteúdos multimédia sobre as histórias das `Queijeiras` que integram o projeto e das suas queijarias", indicou a organização.

A iniciativa envolve "mais de 40 heroínas invisíveis", de nove concelhos, e pretende também "enaltecer e capacitar estas Mulheres, construindo um universo onde o seu saber-fazer e a nobreza das matérias-primas naturais tão identitárias do território da Serra da Estrela e das Aldeias de Montanha -- do burel, das ovelhas, do leite, do cardo -- estão em permanente destaque".

O concurso e a criação da rota artística de homenagem às "Mulheres Queijeiras" está enquadrado no programa `Transformar Turismo`.