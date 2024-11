Leiria inaugura no sábado Parque José Mattoso para homenagear historiador

À agência Lusa, o presidente do município, Gonçalo Lopes, destacou a importância da iniciativa que associa "a recuperação de um espaço verde na encosta" do Castelo à "oportunidade de prestar homenagem a um historiador português ímpar nascido em Leiria".

"Seguramente, será uma maneira de tornar eterno aquilo que é o seu pensamento e o seu percurso como historiador através desta obra, num espaço muito ligado à História que é o nosso Castelo", adiantou Gonçalo Lopes.

O Parque José Mattoso resulta de uma intervenção integrada, que incluiu a requalificação paisagística do espaço verde, da Fonte do Pocinho e das edificações municipais adjacentes ao antigo Horto Municipal.

A empreitada contemplou a criação de percursos pedonais, zonas de estadia e de atividade física, e a intervenção para valorização patrimonial e ambiental, incluindo a Fonte do Pocinho.

A reorganização dos talhões da horta comunitária, com a instalação de sistemas de rega reformulados, e edificações de apoio à horta, como sanitários ou estufas, foram também efetuadas.

Tratou-se de um investimento de 1,3 milhões de euros, englobando a intervenção arqueológica, que teve como "objetivo reabilitar uma área que se encontrava abandonada", passando a estar associada à memória de José Mattoso.

Por outro lado, pretendeu-se "oferecer à população um espaço verde multifuncional que promove lazer, consciência ambiental e atividade física", informou o município.

Sobre os trabalhos arqueológicos realizados na Fonte do Pocinho, estes "revelaram descobertas que valorizam o património histórico da cidade", destacando-se, por exemplo, "uma calçada com dois momentos construtivos distintos, possivelmente correspondendo a uma via moderna sobre um caminho medieval, com um troço preservado de cerca de 30 a 40 metros".

Foram ainda identificadas várias estruturas associadas ao complexo da Fonte do Pocinho, datadas dos séculos XVI e XVII, que demonstram a sua relevância "como ponto de abastecimento de água e local de convívio social ao longo de quase 500 anos".

"Além disso, a descoberta de uma moeda do reinado de D. Afonso V, um ceitil, sugere que a estrutura remonta ao final do século XV, reforçando a sua importância histórica".

Após a inauguração do parque, às 15:00, realiza-se, uma hora mais tarde, o 1.º Fórum José Mattoso, na Igreja da Pena, no Castelo, iniciativa conjunta da Câmara e do Instituto de Estudos Medievais, unidade de investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa.

O fórum "visa explorar as múltiplas dimensões da obra de José Mattoso, desde o historiador de renome até ao humanista que dedicou a sua vida ao estudo e preservação do património histórico-cultural de Portugal", referiu a autarquia numa nota de imprensa.

Nascido em Leiria, em janeiro de 1933, José Mattoso licenciou-se em História e doutorou-se em História Medieval. Foi investigador, professor, exerceu ainda as funções de presidente do Instituto Português de Arquivos, de 1988 a 1990, e diretor da Torre do Tombo, entre 1996 e 1998.

Reconhecido especialista em História Medieval Portuguesa, deixou ainda uma extensa bibliografia.

José Mattoso recebeu, entre outros, o Prémio Pessoa, em 1987, o Prémio Internacional de Genealogia Bohüs Szögyeny, em 1991, o grau de Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant`Iago da Espada, em 10 de junho de 1992, e o Troféu Latino, em 2007.

Em 1999, foi homenageado com o Galardão Municipal de Leiria e, em 2010, foi-lhe atribuída a Medalha da Cidade de Leiria. Já em 2021, recebeu a Chave da Cidade.