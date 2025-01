Morreu David Lynch. Realizador de "Twin Peaks" tinha 78 anos

"É com profundo pesar que nós, a sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista, David Lynch", lê-se numa declaração da família na página de Facebook do artista.



"Há um grande buraco no mundo agora que ele já não está entre nós. Mas, como ele diria: 'Mantém os olhos no donut e não no buraco'. Está um dia lindo, com sol dourado e céu azul até ao fim".













O realizador nasceu a 20 de janeiro de 1946 no Estado de Montana, nos Estados Unidos. De acordo com a revista Variety, Lynch revelou no ano passado que lhe tinha sido diagnosticado um enfisema após uma vida inteira de tabagismo, o que o impediria de continuar a sair de casa para realizar filmes.





Autor de obras consideradas visualmente deslumbrantes, perturbadoras e inescrutáveis, repletas de sequências de sonhos e imagens bizarras, Lynch é visto como um mestre do surrealismo e um dos cineastas mais inovadores da sua geração.

Lynch recebeu um Óscar honorário em 2019 pelos seus feitos ao longo da vida. O Festival de Veneza deu-lhe o Leão de Ouro de carreira em 2006.



O enigmático artista preferiu não explicar os seus complexos e desconcertantes filmes, que incluíam " Um coração selvagem" – vencedor da Palma de Ouro de 1990 no Festival de Cannes -, o filme de terror de 1977 "Eraserhead" e o mistério de 1997 "Lost Highway".



"Um filme ou uma pintura, cada coisa é o seu próprio tipo de linguagem e não é correto tentar dizer a mesma coisa em palavras. As palavras não estão lá", explicou ao jornal The Guardian numa entrevista em 2018.





O seu estilo de cinema deu origem ao termo “Lynchian”, que a revista Vanity Fair descreveu como estranho, arrepiante e lento. Nos seus filmes, Lynch inseriu o macabro e o perturbador dentro do comum e mundano e aumentou o impacto com música.



Lynch dizia não se interessar apenas pela história, mas também pelo clima do filme, definido pelos elementos visuais e sonoros trabalhados em conjunto.



"O seu olho para o pormenor absurdo (…) e o seu gosto por material arriscado, muitas vezes grotesco, fizeram dele, talvez, o excêntrico mais venerado de Hollywood, uma espécie de Norman Rockwell psicopata", referiu o jornal New York Times em 1990.

Nomeado para oito Óscares em 1981



Nascido em Missoula, Montana, era o mais velho de três irmãos. O seu pai trabalhava para o Departamento de Agricultura dos EUA e a família mudava frequentemente de cidade. Lynch chegou a descrever a sua infância como um "mundo muito bonito e perfeito".



Enquanto estudante de arte na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, na década de 1960, viveu numa zona de Filadélfia degradada e dominada pelo crime com a mulher e a filha. Mais tarde, descreveu a cidade como a maior influência da sua vida.



A experiência inspirou "Eraserhead", o seu filme de estreia, que se tornou um êxito de culto. Depois de ver o filme, Brooks, o produtor de "O Homem Elefante", contratou Lynch para o realizar.



"O Homem Elefante", sobre um homem gravemente deformado na Londres vitoriana, foi nomeado para oito Óscares da Academia em 1981. Embora não tenha conseguido ganhar um Óscar, lançou Lynch para a ribalta.



Dois anos mais tarde, o realizador voltou ao topo com "Veludo Azul", que se debruçava sobre o misterioso submundo de uma pequena cidade da Carolina do Norte. Alguns críticos consideraram-no a sua obra-prima e o melhor filme da década.



Mário Augusto considerou que a morte do realizador é uma "notícia triste para o cinema" e lembrou os filmes que "nos põem a pensar de uma forma muito inquietante".

