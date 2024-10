PM deseja que Évora_27 potencie o que região já tem e estimule criação cultural

"Uma CEC proporciona alimentarmos aquilo que já temos e, sobretudo, estimular aquilo que ainda não temos e que temos capacidade e potencial para podermos construir", afirmou Luís Montenegro.

Discursando na tomada de posse da direção da associação gestora da CEC Évora_27, na cidade alentejana, o chefe do Governo frisou que a iniciativa é, por um lado, uma oportunidade para se fazer a preservação e a divulgação dos costumes e tradições.

"E, por outro, para regenerar e requalificar alguns espaços mais nobre, construir outros, erguer oportunidades para mostrar tudo aquilo que sabemos fazer", continuou, apontando como o mais importante "estimular a cultura portuguesa numa dimensão que vai além do património, identidade e tradição".

Montenegro apelou a todos para que "não percam a oportunidade" e "aproveitem este horizonte de promoção desta terra para cumprirem estes dois desígnios".

"Se cumprirem estes dois desígnios, Évora Capital Europeia da Cultura 2027 será um sucesso e, se todos remarem para o mesmo lado, o sucesso é muito mais fácil", sublinhou.

Assinalando que "Évora tem condições únicas, é Património da Humanidade, é uma cidade-museu, é uma cidade com muito passado", o primeiro-ministro vincou que "é também uma cidade com futuro".

"Mais do que uma cidade é, nesta circunstância, uma expressão de toda uma região e uma expressão de tudo o que significa a identidade de Portugal e da identidade deste conjunto de comunidades que compõem o Alentejo",

A jurista Maria do Céu Ramos, que era secretária-geral da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), tomou posse como presidente da Associação Évora 2027, que vai gerir a CEC.

Além da presidente, também tomaram posse o economista António Costa da Silva e o consultor Bruno Fraga Braz como diretores Financeiro e de Comunicação e Alcance, respetivamente.

A Associação Évora 2027, cujo decreto-lei de criação foi publicado em Diário da República no final de 2023, é formada pelo Estado, Câmara de Évora, Entidade Regional de Turismo do Alentejo, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Universidade de Évora, FEA e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.

Esta associação tem como missão planear, promover, desenvolver e executar a iniciativa CEC E´vora_27, de acordo com o que está inscrito em dossiê de seleção.