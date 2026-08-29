Académico de Viseu - FC Porto

O FC Porto procura manter o pleno de triunfos e recuperar a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Académico de Viseu, em jogo da quarta jornada.

Os 'dragões', atuais campeões nacionais, venceram as anteriores três partidas, sem qualquer golo sofrido, e sabem que apenas um triunfo assegura a liderança isolada da prova, depois da vitória do Sporting na véspera na visita ao Rio Ave (4-0).



A equipa orientada por Francesco Farioli vai ter pela frente o Académico de Viseu, de regresso ao escalão máximo e que ainda não venceu, mas já empatou na visita ao Benfica (2-2).

