Académico de Viseu vence em Barcelos

O Académico de Viseu conquistou a primeira vitória da época na I Liga ao vencer por 1-0 na visita ao Gil Vicente, impondo a primeira derrota à formação de Barcelos.

No Estádio Cidade de Barcelos, o Académico de Viseu marcou o único golo da partida logo aos quatro minutos, por intermédio do brasileiro João Guilherme, assegurando o primeiro triunfo, depois de dois empates e duas derrotas.



O Académico de Viseu passa a somar cinco pontos, no 10.º lugar, a dois do Gil Vicente, que tem sete e segue em sexto, com menos um jogo, e sofreu a primeira derrota e o primeiro golo no campeonato.