África do Sul e República Checa empatam e complicam hipóteses de apuramento

Em Atlanta, Estados Unidos, checos e sul-africanos apresentaram-se com uma derrota sofrida na primeira jornada, pelo que só o triunfo lhes interessava para manterem boas hipóteses de seguirem em frente. A equipa europeia começou melhor a partida, com o golo de Michal Sadilek, aos seis minutos, mas o conjunto africano igualou na reta final, por Teboho Mokoena, aos 83, de grande penalidade.



Com este empate, as duas equipas estão obrigadas a vencer na derradeira jornada, perante Coreia do Sul e México, coanfitrião da prova, formações vitoriosas na primeira jornada e que se defrontam já com a hipótese de apuramento em vista, caso uma delas triunfe no embate previsto para as 02:00 de sexta-feira, em Guadalajara.



Na classificação, o México lidera, com três pontos, os mesmos da Coreia do Sul, mas com vantagem na diferença de golos, enquanto a República Checa é terceira e a África do Sul, quarta, ambas com um ponto.

