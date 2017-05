Ajax e Manchester United jogam esta quarta-feira a final da Liga Europa. Com a partida decisiva a ser jogada em Estocolmo, José Mourinho persegue o quarto título europeu da carreira contra um Ajax que tem surpreendido a Europa com uma equipa jovem, vibrante e cheia de qualidade. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, nesta que é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.