O Sporting joga esta terça-feira em Amesterdão no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa Rúben Amorim já conseguiu a qualificação para os oitavos de final da liga milionária e vai defrontar uma das grandes sensações desta temporada: o Ajax. A turma treinada por Erik ten Hag leva cinco vitórias em cinco jogos e quer manter o registo perfeito. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.