O Alverca venceu sábado por 2-1 na receção ao Moreirense, para a 18.ª jornada e primeira da segunda volta da I Liga portuguesa de futebol, liderada pelo FC Porto.
Alverca bate Moreirense pela margem mínima
O marroquino Nabil Touaizi deu a vantagem ao Alverca (1-0), aos 60 minutos, na conversão de uma grande penalidade, o espanhol Rodri Alonso empatou a 1-1 para o Moreirense, aos 62, e o brasileiro Sandro Lima garantiu a conquista dos três pontos para os ribatejanos ao fazer o 2-1, aos 69.
O Alverca segue no nono lugar, com 23 pontos, enquanto o Moreirense, que vinha de duas vitórias seguidas, marca passo no sexto posto, com 27, podendo ainda ser superado pelo Vitória de Guimarães, sétimo, com 25, que domingo recebe o FC Porto.