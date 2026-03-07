EM DIRETO
Alverca e AVS empatam a zero

Reportagem

O Alverca e o AVS empataram sábado 0-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a falharem o regresso aos triunfos no campeonato.

Miguel A. Lopes - Lusa

Em Alverca, a equipa da casa somou o sétimo jogo consecutivo sem vencer na I Liga, com cinco empates, quatro deles consecutivos, e duas derrotas, e está no 10.º lugar, com 28 pontos.

Já o AVS, que não ganha há três jogos, continua no 18.º e último lugar e cada vez mais perto da descida, com apenas 10 pontos, a nove de Tondela (17.º) e Santa Clara (16.º), equipas que ainda não jogaram nesta jornada.

Estatísticas