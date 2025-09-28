Alverca reduzido a 10 vence na receção ao Vitória de Guimarães

O Alverca, que jogou toda a segunda parte em inferioridade numérica, venceu na receção ao Vitória de Guimarães, por 2-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol. O sérvio Marezi deu vantagem ao Alverca, aos 41 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Sandro Lima, aos 90+7, confirmou o segundo triunfo da equipa ribatejana, que ficou reduzida a 10 jogadores com a expulsão do ganês Sabit, ainda na primeira parte, aos 45+3. O Alverca subiu ao 12.º lugar, em igualdade com Estrela da Amadora e Casa Pia, com sete pontos, menos um do que o Vitória de Guimarães, agora nono, que não perdia há três jogos e está empatado com Santa Clara e Arouca.