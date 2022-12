Uma partida incrível e um título mundial que fugia desde 1986. Na senda de Diego Maradona, Leo Messi comandou uma Argentina protagonizou um duelo épico com a França. No tempo regulamentar e prolongamento deu-se um empate a três golos num jogo de emoções fortes. Nas grandes penalidades, a Argentina venceu. É o terceiro título de campeão do mundo que a Albiceleste vence na sua história.