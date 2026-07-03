Argentina sofre para eliminar Cabo Verde

A campeã em título Argentina qualificou-se para os oitavos de final do Mundial de 2026, ao vencer o estreante Cabo Verde por 3-2, após prolongamento, em Miami.

No 15.º jogo dos ’16 avos’, Lionel Messi, aos 29 minutos, Lisandro Martínez, aos 92, e Cristian Romero, aos 111, marcaram os golos dos sul-americanos, enquanto Deroy Duarte, aos 59, e Sidny Lopes Cabral, aos 103, faturaram para os africanos.



Nos oitavos de final, em encontro marcado para terça-feira, em Atlanta, a partir das 12:00 locais (17:00 em Lisboa), nos Estados Unidos, a Argentina defronta o Egito.