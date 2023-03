Arouca cede empate perante Paços de Ferreira

O Arouca, uma das surpresas do campeonato, cedeu um empate 1-1 perante o "aflito" Paços de Ferreira, penúltimo da tabela. A equipa de Arouca ainda esteve em vantagem com golo de autoria de Rafa Mújica, mas, aos 75 minutos, Nicolás Gaitán marcou o golo que permitiu aos pacenses somar mais 1 ponto na fuga à despromoção. Na classificação, o Arouca, sexto colocado, passou a contar 38 pontos, menos dois do que o Vitória de Guimarães, quinto, que perdeu por 5-1 na Luz, enquanto o Paços de Ferreira, 17.º, igualou os 16 pontos do Marítimo, 16.º, que tem menos um jogo.