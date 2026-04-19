Arouca tranquilo, Estrela da Amadora entre os `aflitos`

O único golo da partida surgiu logo no primeiro minuto da segunda parte, através de Tiago Esgaio, que, assim, permitiu à sua equipa voltar aos triunfos, depois da derrota na última ronda em Braga, enquanto o Estrela somou o terceiro desaire consecutivo e vê o espetro da descida mais próximo.



Com este triunfo, o Arouca subiu a 10.º, com 35 pontos, enquanto a derrota deixou o Estrela no 15.º lugar, com 28, apenas mais dois do que o Casa Pia, 16.º, em zona de play-off de manutenção e que ainda tem em atraso a sua partida da 26.ª jornada, com receção ao Sporting de Braga, agendada para 23 de abril.



