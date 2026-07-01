Bélgica - Senegal

O jogo entre a Bélgica e o Senegal, a contar para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026, realiza-se no Estádio de Seattle (Lumen Field), Estados Unidos.

Este é um confronto inédito, sendo a primeira vez que ambas as seleções se enfrentam na história do futebol.



A Bélgica terminou em primeiro lugar do Grupo G de forma invicta. Empatou com o Egito (1-1) e com o Irão (0-0), garantindo a liderança após golear a Nova Zelândia por 5-1.



O Senegal apurou-se como um dos melhores terceiros classificados (Grupo I). Perdeu contra a França (1-3) e Noruega (2-3), mas carimbou o bilhete para o mata-mata com uma vitória expressiva por 5-0 frente ao Iraque.

