O Benfica, tricampeão nacional, reforçou sábado a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Estoril-Praia, por 2-1, com um 'bis' de Jonas, em jogo da 31ª jornada. No Estádio da Luz, o avançado brasileiro, melhor marcador na época passada, marcou aos 29 minutos, de grande penalidade, e aos 66, atingindo os 11 golos no campeonato, depois de o seu compatriota Kléber ter empatado, aos 59. Uma semana após o empate no dérbi com o Sporting (1-1), o Benfica retomou os triunfos e passou a somar 75 pontos, mais seis do que o FC Porto, segundo classificado, que joga hoje no terreno do Desportivo de Chaves.