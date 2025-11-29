Benfica arranca vitória na Madeira

O grego Evangelos Pavlidis, com o seu 10.º golo na competição, aos 90+5 minutos, deu a vitória aos ‘encarnados’, depois de o argentino Gianluca Prestianni ter chegado ao empate, aos 89, em resposta ao tento inaugural do venezuelano Chuchu Ramírez, aos 60.



Com esta vitória, o Benfica permanece no terceiro lugar, mas com os mesmos 28 pontos do Sporting, próximo adversário das ‘águias’ no campeonato, e a três do líder FC Porto, ambos com menos um jogo, enquanto o Nacional, que ampliou para quatro a série de jogos sem vencer, mantém-se no 11.º lugar, com 11.

