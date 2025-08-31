Benfica bate Alverca mas sofre até ao final

O Benfica venceu domingo em casa do Alverca por 2-1, em jogo a contar para quarta jornada da I Liga de futebol nacional. Andreas Schjelderup logo aos cinco minutos e, a fechar a primeira parte, o lateral Amar Dedic fizeram os golos que asseguram ao Benfica nove pontos em três jogos, os mesmos que os conquistados pelo Sporting, com mais um jogo. O lateral direito bósnio acabaria por ser expulso, por acumulação de amarelos aos 70 minutos, e os encarnados sofriam o primeiro golo da época, aos 85 pelo costa-marfinense Davy Gui. À condição e com menos um jogo disputado, Benfica sobe assim à quarta posição da liga, enquanto o Alverca cai para o 16º posto com apenas um ponto.