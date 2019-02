O Benfica vai defender esta quinta-feira a vantagem trazida de Istambul, no jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Frente ao Galatasaray, os encarnados vão apostar na continuidade na prova contra um Galatasaray motivado após goleada na liga turca, no último fim-de-semana. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato na Antena 1 em direto.