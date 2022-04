Benfica - Liverpool, a Liga dos Campeões em direto

O Benfica defronta esta terça-feira o Liverpool na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. A equipa de Nélson Veríssimo vai tentar rebater o super favorito clube inglês que conta com estrelas planetárias em todos os setores do campo. Neste primeiro jogo, os encarnados esperam pelo apoio do público para tentar parar o ímpeto do segundo classificado da Premier League. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.