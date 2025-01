Benfica e Sporting de Braga jogam esta quarta-feira por um lugar na final da Taça da Liga. As duas equipas reeditam a partida de sábado, para o campeonato, com o Benfica a querer regressar às vitórias depois de duas derrotas consecutivas. Já o Sporting de Braga procura a segunda Taça da Liga consecutiva. Uma das equipas vai defrontar o Sporting, no sábado, na final. A partida tem início às 19h45. Pode ouvir o relato em direto na Antena 1 e seguir as incidências no site da RTP.