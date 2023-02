Benfica vence Boavista na reta final

Vida complicada para o líder neste jogo. A boa organização em campo por parte do Boavista dificultou a ação do Benfica, apesar do ritmo inicial intenso. Mesmo a terminar a primeira parte, os "encarnados" falharam o golo inaugural e o intervalo chegou com um 0-0 no marcador. Depois, entrada alucinante do Benfica e o regressado Benfica a inaugurar o marcador. Só que três minutos depois, Yusupha Njie empatou, naquele que foi o primeiro remate dos "axadrezados". João Mário, num penálti, falhou a hipótese do 2-1. A cerca de 10 minutos do final, um passe oportuno de Gilberto permitiu a Gonçalo Ramos fazer explodir de alegria os milhares presentes na Luz. O 3-1 surgiu nos descontos por Musa, a cabecear junto à área. O Benfica mantém os 5 pontos (56) de vantagem para o FC Porto, segundo, com 51.

Veja o resumo do jogo.