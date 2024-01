Ainda antes do intervalo, Rafa inaugurou o marcador. O Benfica voltou a marcar após o descanso, com Orkun Kökçü a fazer o 2-0. Musa fechou as contas em 0-3 nesta deslocação a Arouca e as "águias" voltam a ficar a 1 ponto do líder Sporting (soma 40). O Arouca vinha de duas vitórias consecutivas e permanece no meio da tabela.