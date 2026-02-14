Bis de Cassiano no triunfo do Casa Pia sobre o Arouca

Em Rio Maior, ‘casa emprestada’ do Casa Pia, foi o Arouca que inaugurou o marcador, com um golo do espanhol Barbero, aos 11 minutos, mas os lisboetas deram a volta ao resultado com tentos de Rafael Brito, aos 21, e de Cassiano, aos 25.



Os arouqueses, que vinham de duas vitórias seguidas, ainda empataram, beneficiando de um autogolo de Abdu Conté, aos 37, mas o Casa Pia chegou ao triunfo num penálti convertido pelo brasileiro Cassiano, aos 45.



Com este triunfo, o Casa Pia, que não perde há quatro jogos, passa a somar 22 pontos, no 13.º lugar, com mais um ponto do que o Arouca, que é 12.º.