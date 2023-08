O Boavista esteve mesmo a perder neste encontro no Bessa. No início da segunda parte, a equipa de Petit empatou 1-1, resultado que não sofreu alterações. O Boavista perde assim os primeiros pontos em 3 jogos. A formação casapiana adiantou-se no marcador por Clayton, aos 33 minutos. Os "axadrezados" igualaram no arranque da segunda metade, com uma `bomba de Pedro Malheiro, aos 48.