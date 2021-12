Chuva de golos no Bessa. O Boavista goleou o Sp. Braga por 5-1 e alcançou a última vaga para a Taça da Liga em futebol. Boavista venceu o grupo C e junta-se a Sporting, Benfica e Santa Clara. A "final four" realiza-se entre 25 e 26 de janeiro, meias-finais, e 29, dia da final. O Boavista vai defrontar o Benfica, vencedor do grupo A, e na outra meia-final encontram-se Sporting, vencedor do grupo B e detentor do troféu, e o Santa Clara, que ganhou o grupo D.