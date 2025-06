Boca Juniors - Benfica, o Campeonato Mundial de Clubes em direto

O Benfica entra esta segunda-feira em campo para a estreia no Mundial de Clubes da FIFA. A equipa de Bruno Lage defronta o histórico argentino Boca Juniors em Miami, no Hard Rock Stadium, e tenta conquistar os três pontos depois da goleada do Bayern Munique ao Auckland City.

A partida tem início às 18h00 horas de Miami, 23h00 de Portugal Continental e terá relato em direto do jornalista Nuno Matos.