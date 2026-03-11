Bodo/Glimt - Sporting CP

O Sporting joga no terreno dos noruegueses do Bodo/Glimt a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, competição na qual apenas uma vez atingiu os quartos.

No relvado sintético do Estádio Aspmyra, os leões, que garantiram o apuramento direto ao terminarem a fase de liga na sétima posição, defrontam o surpreendente Bodo/Glimt, que, no play-off de acesso aos oitavos, afastou os italianos do Inter Milão, depois de se ter imposto a Manchester City e Atlético de Madrid, na fase anterior.