O Brasil estreou-se no Mundial do Catar com uma vitória sobre a Sérvia por 2-0, em jogo da primeira jornada do grupo G. Richarlison foi o homem do jogo com dois golos, um deles um verdadeiro monumento ao futebol. Com este triunfo, a equipa de Tite sobre ao primeiro lugar do grupo G em igualdade pontual com a Suíça que esta manhã venceu os Camarões. Na segunda jornada a Sérvia defronta os Camarões e o Brasil vai medir forças com a Suíça, no dia 28 de novembro.