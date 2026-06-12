Canadá e Bósnia-Herzegovina empatam

O Canadá, coanfitrião do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, resgatou um empate 1-1 diante da Bósnia-Herzegovina, no primeiro jogo da jornada inaugural do Grupo B, disputado em Toronto.

Jovo Lukić inaugurou o marcador para os bósnios aos 21 minutos com um cabeceamento certeiro após um pontapé de canto. Cyle Larin, que saltou do banco de suplentes na segunda parte, resgatou o empate para o Canadá aos 77 minutos com uma grande finalização.





As duas formações somam um ponto no Grupo B, sendo que no sábado se realiza o outro encontro da primeira ronda, entre Catar e Suíça, em Santa Clara, nos Estados Unidos.



Com este resultado, a seleção do Canadá conquistou o seu primeiro ponto de sempre na história dos Mundiais de futebol, após ter somado apenas derrotas nas edições de 1986 e 2022.