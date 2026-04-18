Casa Pia cede empate com Santa Clara

O 'aflito' Casa Pia empatou 0-0 na receção ao Santa Clara, na 30.ª jornada da I Liga, com ambas as equipas a somarem um ponto na luta pela manutenção.

Em Rio Maior, casa emprestada da formação lisboeta, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o ‘nulo’, com o Casa Pia a somar o sétimo jogo seguido sem triunfos, enquanto o Santa Clara interrompeu um ciclo de duas derrotas consecutivas.



Com este empate, o Casa Pia está em 16.º, lugar de acesso ao play-off de manutenção, com 26 pontos, mas menos um jogo, enquanto os açorianos estão em 13.º, com 29.



