Nulo entre Casa Pia e V. Guimarães

Vitória de Guimarães e Casa Pia atrasaram-se hoje na luta pelos lugares ‘europeus’, ao empatarem 0-0 em Rio Maior, em jogo da sexta jornada da I Liga.

Na casa ‘emprestada’ dos casapianos, o nulo inicial manteve-se até ao final, fazendo com que as duas equipas terminem a jornada atrás do Famalicão, que na sexta-feira subiu à quinta posição, a última europeia, após vencer o Arouca (1-0).



Depois do empate de hoje, o Vitória de Guimarães, que vinha de duas derrotas consecutivas no campeonato, é sexto, com 10 pontos, com o Casa Pia, que ainda não ganhou em casa, no lugar imediatamente abaixo, com nove.