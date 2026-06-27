A Croácia assegurou no sábado a qualificação para os 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer por 2-1 o também apurado Gana, de Carlos Queiroz, na terceira e última jornada do Grupo L.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
Croácia e Gana apuram-se para a fase a eliminar
RTP
Em Filadélfia, nos Estados Unidos, Petar Sucic (31 minutos) e Nikola Vlasic (83) marcaram os golos dos croatas, que terminaram no segundo posto do grupo, com seis pontos, mais dois do que os ganeses, que ainda empataram por Derrick Luckassen (73) e acabam por seguir para a fase a eliminar como um dos oito melhores terceiros classificados.