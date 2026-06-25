Curaçao fora do Mundial, Costa do Marfim avança

No Estádio Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Nicolas Pépé foi a figura do encontro ao apontar os dois golos dos ‘Elefantes’, aos sete e 64 minutos, garantindo um triunfo seguro que confirmou o segundo lugar do grupo e o consequente apuramento histórico para os 16 avos de final.



Com este resultado, a Costa do Marfim terminou o Grupo E na segunda posição, com seis pontos, os mesmos que a Alemanha, que, no outro encontro que fechou a ‘poule’, perdeu por 2-1 com o Equador, terceiro classificado com quatro pontos, enquanto Curaçau encerrou a participação na quarta posição, com apenas um.



Os costa-marfinenses, com o defesa central do Sporting Ousmane Diomande a estrear-se como titular em Mundiais, assumiram cedo o controlo da partida e chegaram à vantagem logo aos sete minutos, quando Yan Diomande aproveitou um erro na construção adversária para assistir Nicolas Pépé.



Mesmo em vantagem, a equipa africana manteve maior iniciativa e esteve perto de ampliar a vantagem aos 18 minutos, mas Amad Diallo falhou o alvo após nova jogada criada por Yan Diomande.



Apesar da superioridade dos ‘Elefantes’, Curaçau nunca deixou de procurar a baliza contrária e Tahith Chong obrigou Fofana à primeira defesa da tarde, inspirando Jurien Gaari e Leandro Bacuna para criarem perigo, com este último a ficar perto do empate antes do intervalo.



No reatamento, a seleção das Caraíbas entrou mais atrevida e Sherell Floranus esteve perto de marcar, com um remate forte que saiu ligeiramente por cima da barra.



No entanto, a decisão surgiu aos 64 minutos, quando Ibrahim Sangaré lançou Nicolas Pépé e o avançado dos espanhóis do Villarreal assinou o ‘bis’, com um bom remate, tornando-se apenas o segundo jogador costa-marfinense a marcar dois golos no mesmo jogo de um Mundial, depois de Aruna Dindane, em 2006.



Até ao final, a Costa do Marfim geriu a vantagem sem grandes sobressaltos, perante um Curaçau que se despediu da competição com uma imagem positiva na estreia absoluta em fases finais de Mundiais.



Jogo no Estádio Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Estados Unidos.



Curaçau - Costa do Marfim, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Nicolas Pépé, 07 minutos.



0-2, Nicolas Pépé, 64.



Equipas:



- Curaçau: Eloy Room, Joshua Brenet (Shurandy Sambo, 90), Jurien Gaari (Gervane Kastaneer, 77), Armando Obispo, Deveron Fonville (Tyrese Noslin, 77), Sherell Floranus, Tahith Chong, Leandro Bacuna, Livano Comenencia (Jeremy Antonisse, 61), Juninho Bacuna e Jurgen Locadia (Brandley Kuwas, 90).



Selecionador: Dick Advocaat.



- Costa do Marfim: Yahia Fofana, Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Christopher Operi, Amad Diallo (Christ Oulaï, 46), Franck Kessié (Jean-Michaël Seri, 77), Ibrahim Sangaré, Yan Diomande (Bazoumana Touré, 67), Ange-Yoan Bonny (Oumar Diakité, 67) e Nicolas Pépé (Elye Wahi, 67).



Selecionador: Emerse Faé.



Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nicolas Pépé (34), Juninho Bacuna (75) e Gervane Kastaneer (84).



Assistência: 68.324 espectadores.

