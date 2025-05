Decisão no dia de reflexão

O campeão nacional de futebol 2024/25 só será conhecido na última jornada, depois de, hoje, Benfica e Sporting não terem ido além de um empate no dérbi da Luz. As decisões ficam reservadas para sábado, 17, véspera das eleições legislativas.

O extremo Trincão adiantou os ‘leões’ logo aos quatro minutos, mas o turco Kerem Akturkoglu empatou a partida, aos 63, mantendo os dois rivais em igualdade pontual, com 79, com apenas um jogo para disputar no campeonato.



O Sporting, que recebe o Vitória de Guimarães na derradeira ronda, segue na liderança, face à vantagem no confronto direto com o Benfica, que vai visitar o Sporting de Braga, sendo que aos ‘verdes e brancos’ basta fazerem o mesmo resultado que os ‘encarnados’ para se sagrarem bicampeões nacionais.