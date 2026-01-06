Dois golos nos descontos colocam Vitória de Guimarães na final da Taça da Liga

Primeira parte intensa e bastante equilibrada, com domínio repartido. Os conquistadores até entraram mais pressionantes, mas foram os leões a chegar à vantagem. Mas antes, Francisco Trincão tentou a sua sorte de fora da área, mas o remate do internacional português saiu na direção do guarda-redes dos vimaranenses.



Pouco depois de novo Francisco Trincão na jogada e no golo inaugural do encontro. Excelente passe de Trincão para Luis Suárez, de pé esquerdo, rematar no interior da área, para o primeiro golo da partida, em Leiria.



O Vitória de Guimarães respondeu ao golo do Sporting por intermédio de Gonçalo Nogueira. O jogador vimaranense rematou forte à entrada da área, valendo ao Sporting a rápida reação de Matheus Reis que cortou o remate arrojando-se ao relvado.



Contrariedade para o Sporting ao minuto 24. Fotis Ioannidis lesionou-se, obrigando Rui Borges a uma substituição forçada. Entrou Alisson para o lugar do avançado grego do Sporting.



Os leões estavam um pouco por cima do encontro e só não dobraram a vantagem porque Charles foi gigante em dois lances praticamente seguidos. Primeiro a defender um remate de Luis Suárez. O avançado colombiano, em zona frontal, disparou para uma excelente intervenção do guarda-redes vimaranense. Depois, defendendo um remate de Alisson perto da quina da pequena área. O extremo dos leões tinha tudo para marcar.



Nos descontos do primeiro tempo, Rodrigo Abascal tentou um golo olímpico antes do meio-campo. A bola ia na direção da baliza, valendo ao Sporting a pronta intervenção de Rui Silva que foi rápido a recuar para evitar o empate.



Na segunda parte e logo nos primeiros minutos foi o Sporting a criar algum frissom. Cruzamento de Alisson Santos e Francisco Trincão tinha tudo para marcar, à entrada da pequena área, não conseguiu o desvio certeiro. Pouco depois foi Charles a evitar o segundo do Sporting com uma boa defesa a remate forte de João Simões no interior da área.



Ao minuto 55, excelente contra-ataque do Sporting conduzido por Trincão que culminou com um remate forte de Luis Suárez para boa intervenção de Charles.



Pouco depois da hora de jogo, nova contrariedade para o Sporting e para Rui Borges. Eduardo Quaresma saiu de maca após um choque de cabeças com Samu do Vitória de Guimarães. O técnico leonino fez duas alterações, uma delas forçada. Saíram Eduardo Quaresma e Flávio Gonçalves, entraram Morita e Rômulo.



O Vitória de Guimarães ia crescendo na partida e Rui Silva evitou o golo do empate. Cabecemanto de Noah Saviolo para a defesa atenta do guarda-redes do Sporting. Os vimaranenses na busca do empate abriam espaços da sua defensiva e ao minuto 84, foi Charles a defender um remate forte de Alisson e na sequência, Charles voltou a brilhar. Desta feita nega o golo a Matheus Reis, que, de cabeça, correspondeu ao livre de Trincão.



Como não há duas sem três, Charles novamente a evitar o golo da tranquilidade dos leões. Morita rematou na pequena área, após trabalho de Trincão, e Charles com um golpe de rins defendeu para canto.



Nos descontos da partida, o Vitória de Guimarães empatou. Cruzamento de Tony Strata, da direita, e desvio de Ndoye, ao segundo poste, para o 1-1.





Mesmo no apito final, o Vitória de Guimarães deu a volta ao resultado. Ndoye com um desviu certeiro no coração da área, após boa jogada de Saviolo pela esquerda. Estava operada a reviravolta no marcador. O Sporting só se pode queixar de si próprio e de Charles que fez um punhado de defesas, mantendo os vimaranenses vivos na partida.





O Vitória de Guimarães fica agora à espera de saber quem vai defrontar na final. Benfica ou Sporting de Braga que se defrontam na quarta-feira.