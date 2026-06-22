O Egito conseguiu, face à Nova Zelândia (3-1), a primeira vitória de sempre em Mundiais de futebol e aproximou-se dos 16 avos de final, após o desafio referente à segunda jornada do Grupo G.
Egito obtém primeira vitória em Mundiais
Em Vancouver, no Canadá, os ‘faraós’ chegaram ao intervalo a perder, mas, com uma grande segunda parte, conseguiram a reviravolta, para acabarem com o monopólio dos empates no agrupamento, que agora lideram isolados.
Depois de Finn Surman (15 minutos) adiantar o conjunto da Oceânia, Mostafa Ziko (58 minutos), Mohamed Salah (67) e Trezeguet (82) escreveram a histórica vitória dos africanos, que não tinham conseguido ganhar em 1934, 1990 e 2018.
O ‘onze’ de Hossam Hassan está, assim, muito perto de um apuramento para a fase a eliminar também inédito, face aos quatro pontos somados, contra dois de iranianos e belgas e um dos neozelandeses.
As duas equipas entraram com os ‘onzes’ da estreia e o conjunto da Oceânia começou melhor, com ameaças de Singh (sete minutos) e Just (14) antes do golo inaugural, de Finn Surman, com um imponente cabeceamento, aos 15, após canto de Tim Payne.
McCowatt também fez um remate perigoso, aos 19 minutos, com o Egito a subir de produção na segunda metade da primeira parte e a ameaçar por Marmoush (27), Salah (35) e Ashour (45+1).
Os africanos vieram diferentes para a segunda parte, mais rápidos e dinâmicos, com Salah e Marmoush a tentarem o empate a abrir, mas com resposta de McCowatt, que quase aumentou a vantagem dos neozelandeses aos 52 minutos, de cabeça.
A formação de Hossan Hassan estava, porém, por cima e depois de quase ter marcado aos 55 minutos, Ziko restabeleceu mesmo a igualdade, aos 58, ao cabecear vitoriosamente, depois de um centro da direita de Hany.
O empate nada alterou, pois o Egito continuou a ‘mandar’ no jogo e, com naturalidade, chegou ao segundo golo, aos 67 minutos, pela ‘estrela’ Mohamed Salah, que tabelou com o calcanhar de Ziko e desviou a bola de Crocombe com um remate de pé esquerdo.
As substituições começaram a acumular-se, dos dois lados, mas a tendência manteve-se e, aos 82 minutos, os ‘faraós’ sentenciaram, graças a um golo do suplente Trezeguet, de cabeça, ao primeiro poste, após canto na esquerda de Salah.
Nos descontos, Zizo, ex-jogador de Nacional e Moreirense, teve uma enorme ocasião para fazer o 4-1, mas, depois de ultrapassar o guarda-redes contrário, demorou imenso a rematar, enquanto Bindon também esteve perto do 3-2.
Jogo no BC Place, em Vancouver, no Canadá.
Nova Zelândia - Egito, 1-3.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Finn Surman, 15 minutos.
1-1, Mostafa Ziko, 58.
1-2, Mohamed Salah, 67.
1-3, Trezeguet, 82.
Equipas:
- Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne (Tayler Bindon, 85), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (Jesse Randall, 76), Joe Bell, Marko Stamenic, Collum McCowatt (Ben Old, 66), Sarpreet Singh (Ryan Thomas, 76), Elijah Just (Francis De Vries, 85) e Chris Wood.
Selecionador: Darren Bazeley.
- Egito: Mostafa Shoubir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy (Ramy Rabia, 41), Ahmed Fatouh, Marawan Attia, Mohanad Lashin, Mostafa Ziko (Hamza Abdelkarim, 76), Mohamed Salah (Hossam Abdelmaguid 84, Mohamed Abdelmoneim, 90+9), Emam Ashour (Zizo, 84) e Omar Marmoush (Trezeguet, 76).
Selecionador: Hossam Hassan.
Árbitro: Omar Mohamed Al-Ali (Emirados Árabes Unidos).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mohanad Lashin (17), Sarpreet Singh (20) e Callum McCowatt (34).
Assistência: 52.497 espectadores.
(Com Lusa)