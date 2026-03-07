Empate a zero entre Estoril e Casa Pia

O Estoril Praia e o Casa Pia empataram este sábado 0-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas formações a falharem o regresso aos triunfos.

A jogar em casa, o Estoril Praia somou o segundo jogo consecutivo sem vencer no campeonato e segue no oitavo lugar, com 34 pontos, e desperdiçou a hipótese de ultrapassar o Moreirense, sétimo, com 35, podendo ainda cair um lugar, em caso de triunfo do Vitória de Guimarães.



Já o Casa Pia, que não vence há três jogos, é 13.º, com 24 pontos, somando mais um ponto na luta para assegurar a manutenção na I Liga.