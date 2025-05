Gil Vicente e Arouca, que já tinham a situação definida na I Liga, empataram 1-1 em jogo da 33.ª e penúltima jornada da competição, em Barcelos.

Os arouquenses adiantaram-se no marcador aos 56 minutos, por intermédio do espanhol Miguel Puche, mas os gilistas repuseram a igualdade logo de seguida, pelo compatriota Santi García, aos 58.



Com este resultado, o Arouca segue na 12.ª posição, com 35 pontos, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 33.