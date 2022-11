Empate entre os Estados Unidos e o País de Gales

Primeira parte dominada pelos Estados Unidos, fosse a pressionar, na troca de bola ou mesmo a ter a iniciativa de jogo. Uma disponibilidade que deu frutos a cerca de 10 minutos do intervalo, com Timothy Weah a desmarcar-se na área e a fuzilar (1-0) as redes galesas. Já na reta final, Bale sofreu uma falta na área e foi ele a marcar o golo do empate 1-1 na partida. Com este empate, os EUA e País de Gales registam a primeira igualdade deste Mundial, somam 1 ponto cada, atrás da Inglaterra, que esta tarde esmagou o Irão por 6-2 e que tem 3 pontos no Grupo B.