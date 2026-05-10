Empate no Alverca - Estoril

O Alverca e o Estoril Praia empataram 1-1 em jogo da 33.ª jornada da I Liga disputado em Alverca e que colocou frente a frente duas equipas em situação tranquila na pauta classificativa.

A equipa ribatejana, que somou o segundo jogo sem vencer, adiantou-se cedo no marcacdor, através de Figueiredo, aos 12 minutos, mas os 'canarinhos', que somaram o sétimo jogo consecutivo sem vencer, igualaram no arranque da segunda parte, com um golo de Lacximicant, aos 47.



Com esta igualdade, as duas equipas seguem empatadas a meio da tabela com 33 pontos, com o Alverca a ocupar o 10.º posto e o Estoril Praia o nono.

